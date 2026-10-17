Câmara de Tefé homenageia Igreja Matriz de Santa Teresa d’Ávila pelos 90 anos

A Igreja Matriz de Santa Teresa d’Ávila, um dos principais símbolos históricos, culturais e religiosos de Tefé, recebeu uma homenagem na manhã de sexta-feira (16), em reconhecimento aos 90 anos de inauguração da atual matriz. A iniciativa é de autoria da vereadora Rianna Damasceno Pires, por meio do Requerimento nº 366/2025, aprovado pela Câmara Municipal.



A homenagem destaca a importância da igreja para a história do município e para a fé da população tefeense. A trajetória da comunidade católica na região remonta a 1718, quando foi fundada a Missão de Santa Teresa, às margens do lago Tefé. A atual Igreja Matriz foi inaugurada em outubro de 1935, consolidando-se como referência religiosa e ponto de encontro da comunidade ao longo das décadas.

A iniciativa reconhece a contribuição da igreja para a preservação da memória, da cultura e das tradições de Tefé, valorizando um patrimônio que atravessa gerações e faz parte da identidade do povo tefeense.