Câmara Municipal de Tefé reabre os trabalhos legislativos nesta quinta(06)

Nesta quinta-feira, 06, começam as atividades do quarto ano da 23ª Legislatura da Câmara Municipal de Tefé.

A primeira sessão ordinária de 2020 começa a partir das 20:00 no Plenário Edézio de Pinho.

Após o recesso de final de ano, os parlamentares voltam as atividades com apresentações de requerimentos, indicações e projetos de lei, que serão discutidos e aprovados no plenário da casa.

O presidente do Poder Legislativo, Ver. João Paulo Rodrigues, declarou que a Câmara está de portas abertas para a participação do cidadão tefeense, cumprindo o seu papel de contribuir com o desenvolvimento do município.

As sessões acontecem as quintas-feiras, a partir das 20:00 e nas sextas, a partir das 09:00, com transmissão pela Rádio Câmara, nas emissoras de rádio Alternativa FM e Rural.

Foto: Divulgação