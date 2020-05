Casos confirmados de Covid-19 são registrados em 29 bairros de Tefé, confira

Os casos confirmados de Covid-19 apresentam registros em 29 bairros do município de Tefé. A informação foi dada pela Prefeitura da cidade por meio do seu site oficial.

O bairro com mais registro é o Centro com 18 casos, seguido por Juruá com 17, Jerusalém com 16, Monte Castelo, Santo Antônio e Abial com 15 casos cada, Santa Luzia e Santa Tereza com 13, São José com 12, São Francisco com nove, Fonte Boa com oito, Olaria com sete, São Raimundo e São João com seis cada, Mutirão com cinco, Vila Boa Sorte com quatro, Nossa Senhora de Fátima e Nova Esperança com três, Conjunto Castanheiras, Jardim Lara e Distrito de Caiambé com dois cada, Colônia Ventura, Comunidade Aliança com Deus, Deus é Fiel, Estrada de Emade, Agrovila, Vila Buriti, Estrada do Aeroporto e Barreira de Cima com um caso, cada.

Ainda de acordo com os dados disponibilizados, 60,8% (101) dos casos confirmados são em homens e 40,2% (98) em mulheres. Nos casos de sexo feminino, a faixa etária com maior incidência é as de 31 a 40 anos com 31 casos. Já nos de sexo masculino é de 41 a 50 anos de idade com 22 casos.

Boletim

O último boletim divulgado nesta segunda-feira (11), informa que Tefé já possui 459 casos confirmados de coronavírus. 243 pessoas estão com suspeita da doença. O município também tem 34 internados no hospital e 22 óbitos. Além disso, há 64 pessoas fora do período de transmissão, não apresentando mais os sintomas do vírus.