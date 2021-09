Casos de rabdomiólise no Estado do Amazonas é pauta de reunião da SEMSA/Tefé

Na sexta-feira, 03/09, a Prefeitura de Tefé por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA/Tefé), realizou uma reunião com representantes de Vigilância do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), Polo Rio Médio Solimões, Hospital Regional de Tefé (HRT), e coordenações que compõem o grupo de estratégias para combate da rabdomiólise no Município, em virtude do aumento de casos da síndrome – popularmente conhecida como ‘Urina Preta’, no Estado do Amazonas.

O encontro que aconteceu na sede na SEMSA/Tefé, localizada na Rua Marechal Deodoro, Centro, visou criar estratégias de monitoramento e identificação dos casos suspeitos. A secretária de saúde, Lecita Marreira, destacou que o Município não possui nenhum caso da doença, entretanto, medidas de prevenção já estão sendo tomadas pela equipe de vigilância saúde de Tefé.

“É importante esclarecer que em Tefé não há registros de caso suspeitos, mas como o peixe é um alimento de consumo diário e faz parte da cultura do amazonense. Nós resolvemos sentar para discutir essa pauta de suma importância à população tefeense. Assim, poderemos estar atentos muito antes que algum caso venha ocorrer”, explicou a secretária.

A partir de agora, a equipe criará protocolos de ação de trabalhos, com o objetivo de investigar mais a fundo as possíveis causas e formas de combater o surto de rabdomiólise, caso haja algum no Município.

Para o prefeito Nicson Marreira, está sempre à frente diante dessas situações atípicas, é fundamental para o progresso de uma gestão. “Nós estamos atentos às ondas emergenciais que estão ocorrendo em nosso Estado, principalmente, sobre os casos do surto da urina preta. Percebendo isso, nossa equipe de saúde em parceria com outras coordenações de vigilância em saúde do município tem estreitado laços para criar ações que possam prevenir a população e de antemão conter esse male que tem assolado parte de nossos amazonenses. Assim, cremos que nosso município terá êxito nessa luta contra essa síndrome”, disse o prefeito Nicson Marreira.

