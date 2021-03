Comitê de combate e controle à Covid-19 vai intensificar fiscalização e pode fechar bares, flutuantes em toda cidade

Na tarde de quinta-feira, (25), o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, realizou mais uma reunião com objetivo de frear e eliminar a circulação do vírus na cidade.

O comitê destacou que a partir desta data, serão adotadas medidas de controle mais rígidas, em relação à abertura e funcionamento de bares, boates, flutuantes e similares, em razão do alto índice de descumprimento do decreto vigente, assim como a realização de festas clandestinas, que, agora, serão fiscalizados com mais rigor e intensidade pelos órgãos competentes.

No encontro entre as autoridades, solicitado pela procuradora do Município, Jessika Thays do Nascimento Martins, ficou determinado diferentes horários de fiscalização durante este final de semana, em vários pontos da cidade.

Serão aplicadas multas com valor de até dois salários mínimos, notificações e apreensão de veículos e condutores que descumprirem as normas da ordem, como também o fechamento de estabelecimentos que comercializam bebidas, tanto na cidade como na orla, com fiscalização da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, PROCON, Vigilância Sanitária, Procuradoria do Município, Departamento de Tributos, IMTRANS e Secretária Municipal de Meio Ambiente.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação