Compra de mamógrafo, cuja a licitação foi suspensa, foi feita na gestão de Normando Bessa, diz prefeitura de Tefé

A prefeitura de Tefé informou em nota, no início da noite desta quarta-feira, 27, que a denúncia feita ao Tribunal de Contas do Estado e acatada por meio do despacho monocrático feito pelo Conselheiro-Relator Érico Xavier Desterro da Silva, diz respeito a um procedimento licitatório para aquisição de mamógrafo, impressoras e filmes de impressora de mamógrafo, iniciado e concluído no período entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2020, na gestão do ex-prefeito Normando Bessa.

Veja o que diz a nota da prefeitura

A prefeitura Municipal de Tefé vem por meio desta nota informar que a denúncia feita ao Tribunal de Contas do Estado e acatada por meio do despacho monocrático feito pelo Conselheiro-Relator Érico Xavier Desterro da Silva, propagada na manhã do dia de hoje, 27, nos noticiários locais, diz respeito a um procedimento licitatório para aquisição de mamógrafo, impressoras e filmes de impressora de mamógrafo, iniciado e concluído no período entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2020, ou seja, durante a égide da gestão encerrada no dia 31 de dezembro, sobre a qual a Atual Administração Executiva Municipal não teve qualquer gerência sobre o processo ou guarda relação com os fatos narrados e apontados na referida denúncia.

Prefeitura Municipal de Tefé

