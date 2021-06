Confira a programação da Semana do Meio Ambiente 2021 em Tefe/Am

Na terça-feira, (1), a Prefeitura de Tefé, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Conservação (SEMMAC), inicioi a programação alusiva a Semana do Meio Ambiente, edição de 2021. A abertura aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEEC), localizado na Rua Daniel Sevalho, centro, com uma mesa redonda que abordou o tema “Reconstruindo Ecossistemas”. Aconteceu ainda a “Corrida Ecológica”, na Praça da Saúde.

No dia 2 de junho, os organizadores do evento participam de programa de rádio com um “Quis” com questões relacionadas ao meio ambiente. No dia 3, quinta-feira, haverá “Exposição dos Artesões do Município, e a participação da WR floricultura que fará em parceria com a empresa Honda Moto Center doação de mudas”, na praça gastronômica Lélio Bessa, às 9h da manhã.

Na sexta-feira, (4), ocorrerá uma “Atividade educativa social”. A ação envolve o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes no viveiro de mudas do município, na Estrada das Missões. A programação finaliza no sábado, (5), com “Arborização no canteiro da praça remanso do boto”, às 9h da manhã.

