Confira as medidas anunciadas pelos indígenas no combate ao Covid-19 nas aldeias em Tefé

Os indígenas do povo Kokama e Kambeba, localizadas na Ilha do Panamim – Rio Solimões, em Tefé, anunciaram medidas de prevenção no combate ao Covid-19 em suas aldeias nesta segunda-feira (4).

Conforme o anúncio deles, as medidas se referem, principalmente, aos moradores das aldeias Boará de cima, Boará do meio, Boarazinho, as comunidades ribeirinhas localizadas no entorno de suas aldeias e moradores do centro urbano de Tefé.

Em conjunto, os indígenas decidiram:

– Colocar uma placa e fiscalização na entrada/porto de nossas aldeias para informar que não estamos recebendo visitas de moradores e parentes da cidade de Tefé;

– Proibir jogos e torneios de futebol nas aldeias;

– Que o parente deverá ir para a cidade de Tefé somente quando necessário;

– Informar ao parente que for para a cidade de Tefé, que ele deverá usar máscara, álcool em gel, evitar aglomeração e contato direto com outras pessoas.

– Que todo/a aquele/a parente que retornar da cidade e ao chegar no porto da aldeia, deverá fazer sua higienização (tomar banho e limpar com álcool ou água sanitária os produtos, matérias que trouxer consigo) antes mesmo de subir para sua casa.

– Evitar sair de casa e quando necessário, o parente deverá usar máscara.

– Que a equipe itinerante de saúde indígena da Sesai/Dsei, quando vier em nossas aldeias para realizar atendimentos, deverá estar usando equipamentos de proteção individual (máscaras e luvas) e trazer álcool em gel para usar durante os atendimentos.

“Pedimos encarecidamente que nossas decisões sejam respeitadas, principalmente pelos moradores da cidade de Tefé e comunidades vizinhas” finaliza o anúncio.