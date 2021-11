Conselho Municipal de Saúde e SEMSA realizam 8° Conferência Municipal de Saúde de Tefé

Com o tema “Fortalecendo as Políticas Públicas de Saúde: Avaliar, Planejar e Avançar” com chamada em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), e da vida de todas as pessoas, o Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), com o apoio da Prefeitura de Tefé, realizaram na quinta e sexta-feira (18 e 19), no auditório do Centro de Estudos Superiores de Tefé (CEST/UEA), a 8ª Conferência Municipal de Saúde (2021). O evento discutiu temas propostos durante a realização das nove pré-conferências municipais realizadas de (05/10 à 05/11).

Na presença de delegados (conselheiros), cinco grupos foram formados para selecionar, consolidar, votar e aprovar as propostas apresentadas. Na abertura da programação, o prefeito Nicson Marreira destacou a importância do evento. “Em eventos como esse da saúde, quem se beneficia é o povo de Tefé. Desejo que os conselheiros, delegados e representantes de usuários escolham as melhores demandas para que possamos avançar e obter uma saúde municipal de qualidade”, disse o prefeito.

“A conferência massifica a participação da comunidade nas realizações das ações e dos programas de saúde. É preciso avaliar as ações, planejar os projetos, os autores no processo de trabalho e avançar, pois isto é o que mais define a gestão do prefeito Nicson Marreira, se sensibilizando e priorizando sempre a saúde”, comentou a secretária da SEMSA, Lecita Marreira.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Paulo Roberto, ressaltou que a Conferência reúne diálogos relevantes para o êxito da gestão municipal atual, quanto a temática da saúde. “Hoje, temos a oportunidade de discutir e debater demandas advindas da comunidade local. Por isso, a importância da realização das pré-conferências nos meses de outubro e início de novembro, porque delas saíram propostas que aqui foram selecionadas, votadas e aprovadas pelos delegados para serem apresentadas na Conferência Estadual de Saúde que ocorrerá em 2022”, pontuou o presidente.

As Secretarias Municipais de Cultura (SEMUC), e de Comunicação (SEMCOM), prestaram apoio ao evento que reuniu também, diversas autoridades, dentre elas, a primeira dama e secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), Kelly Barbosa, o secretário Municipal de Educação, Marcus Lúcio, o secretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), Daniel Sacha, e representantes do legislativo municipal. Ao final do evento, os organizadores receberam certificados de participação.

*Com informações da assessoria/Fotos: Janderson Cordeiro – SEMCOM