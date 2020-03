Coronavírus: Bispo de Tefé orienta religiosos e fiéis sobre celebrações religiosas

Em nota divulgada no início da semana, o bispo da Prelazia de Tefé, Dom Fernando Barbosa, orientou religiosos e fiéis sobre as celebrações religiosas nas igrejas, ressaltando antes de tudo, que é indispensável seguir as recomendações dos profissionais da saúde.

Segundo a nota, as orientações são para que os ministros, assim como os padres, lavem bem as mãos, antes de distribuir a sagrada comunhão. Que na entrada das igrejas, seja disponibilizado álcool em gel, para os fiéis desinfetar as mãos. Para evitar o contato mais intenso, nas celebrações, não haver o momento da paz; e finalizando as orientações, sempre receber a comunhão na mão.

Foto: Arquivo/Tefé News