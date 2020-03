Coronavírus: Câmara de Vereadores pede que população evite sair de casa

A Câmara Municipal de Tefé emitiu nota informando que está alinhada com as medidas tomadas pelo executivo municipal, no sentido de conter a disseminação do coronavírus no município.

A nota, assinada pelo presidente da casa, vereador João Paulo Rodrigues do Nascimento(PV), informa que o trabalho do Poder Legislativo está funcionando em regime de Home Office, mas que os parlamentares estão de sobre aviso, caso seja necessário votar alguma matéria que necessite da anuência da casa.

O documento faz um apelo para que os munícipes evitem aglomerações, mantenham a distância mínima recomendada nas filas de bancos e demais estabelecimentos, só saiam de casa por atos de extrema necessidade, lavem as mãos e evitem sair de casa.

Confira a nota