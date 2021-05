Covid-19: lideranças evangélicas e Prefeitura de Tefé discutem possível terceira onda no município

O prefeito Nicson Marreira, reuniu na manhã de sexta-feira, (14), dezesseis pastores evangélicos para discutir medidas de prevenção e contenção da taxa de contágio em possível terceira onda de Covid-19 na cidade. A Secretária Municipal de Saúde, Lecita Marreira de Lima Barros, que também esteve reunida na quinta-feira, (13), com defensores públicos e a procuradoria do município no gabinete do prefeito já havia alertado sobre a possível terceira onda e a necessidade de adoção de medidas preventivas. Os defensores públicos também aconselharam a tomada de decisões de restrições.

Durante a reunião com os pastores a procuradora do município, Jéssica Thays do Nascimento, destacou que a prefeitura publicou o decreto municipal 0281/2021, que estabelece novas medidas de enfrentamento à Covid-19 e em atenção ao alerta da SEMSA, e orientações da defensoria pública, adota novas regras de “toque de Recolher” e horários de funcionamentos de estabelecimentos.

O prefeito Nicson Marreira pontuou a importância de adotar medidas para minimizar o impacto da terceira onda caso ocorra.

“No ano de 2020 o município recebeu muitos recursos federais para enfrentar o momento, agora em 2021, recebemos muito pouco apoio e tivemos que enfrentar momentos difíceis que foram do oxigênio a aquisição de sedativos por falta de fornecedores. Agora, é importante que nós possamos sair na frente nos prevenindo para que possamos estar preparados para enfrentar essa terceira onda que é falada”, enfatizou o prefeito Nicson Marreira.

Os pastores Raimundo Santos, Diogo Ávila e Edmilson Medeiros, da Assembleia de Deus, avaliaram como positiva a iniciativa da prefeitura em sair na frente adotando medidas de prevenção, e parabenizaram ao prefeito Nicson Marreira e toda a equipe envolvida, pela dedicação ao enfrentamento à pandemia e a sensibilidade em ouvir as lideranças religiosas.

Os pastores receberam orientações sobre os cuidados, prevenção, identificação de sintomas, e sugeriram medidas mais rígidas na cobrança ao uso de máscaras também nas ruas da cidade. A reunião foi encerrada com uma oração em que os religiosos pediram à Deus, proteção, discernimento, e força para enfrentar o momento.

*Com informações da assessoria/Foto: Janderson Cordeiro