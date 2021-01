Covid-19: Prelazia de Tefé suspende missas presenciais até 31 de janeiro

A Prelazia de Tefé divulgou o decreto nº 002/2021 que cancela algumas atividades religiosas na área da prelazia até o dia 31 de janeiro.

O documento assinado por Dom Fernando Barbosa, Bispo da Prelazia de Tefé, suspende por 15 dias, assembleias, formações, reuniões, atividades de pastorais sociais, específicas, missas de preceitos, com acompanhamento pelos meios de comunicação e celebração de sacramentos, sendo adiado para uma data oportuna.

O documento orienta os padres a seguirem as orientações de seus respectivos municípios; que as igrejas permaneçam abertas para visitas e orações individuais dos fiéis; que as secretarias paroquiais permaneçam abertas; para atendimento ao público, dando as orientações necessárias; dízimos e ofertas podem ser entregues nas secretarias das paróquias.

A suspensão dessas atividades ocorre em função das medidas de prevenção ao coronavírus, com base nos decretos estadual e municipal, e tem o objetivo de preservar vidas.

Foto: Fábio de Oliveira/Portal Tefé News