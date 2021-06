Covid: aumento de casos e aglomerações levam Prefeitura de Tefé a decretar o fechamento de bares, flutuantes e balneários neste feriadão

A partir desta quinta feira (3), até segunda(7), bares, flutuantes, casas noturnas e balneários não funcionarão no município de Tefé. É o que determina o decreto 314, publicado no Diário Oficial desta quarta- feira.

Em entrevista no rádio, na manhã de hoje, membros do Comitê de Enfrentamento e Combate ao Covid-19, explicaram os motivos que levaram a prefeitura do município a publicar medidas duras para conter a pandemia e evitar aglomerações.

Segundo Jéssika Martins, procuradora do município, no ultimo final de semana, a fiscalização constatou um total desrespeito as regras estabelecidas e aglomerações em bares, flutuantes e balneários.

Ainda segundo a procuradora, não existe perseguição política a ninguém, uma recomendação da Defensoria Pública do Estado, trata do impedimento desses locais. A DPE entende também que está sendo exaustivo o trabalho das equipes de fiscalização, e o perigo da contaminação aumenta, principalmente durante o feriadão que inicia nesta quinta-feira.

