Covid: Hospital de Tefé atinge capacidade máxima e aumento de casos preocupa

O hospital regional de Tefé, referência na região para o atendimento de Covid-19, atingiu sua capacidade máxima de atendimento.

Com cerca de 37 leitos clínicos para pacientes com Covid-19, 35 já estão ocupados, segundo boletim da secretaria municipal de saúde, divulgado na noite desta terça.

O aumento dos casos da doença preocupa as autoridades, pois o município não dispõe de estrutura para atender os casos mais graves, sendo necessário a remoção para Manaus, via UTI aérea.

Esse cenário atual levou a decretação de medidas mais rígidas de isolamento, visando conter a contaminação do vírus.

Segundo o diretor interino do hospital local, Angelo Castro, uma ala para pacientes com Covid 19 está sendo preparada no prédio da Apae/Tefé, localizado ao lado da unidade.

Oxigênio

Uma das maiores dificuldades no tratamento da covid é o alto consumo de oxigênio.

Diariamente uma grande quantidade de metros cúbicos são consumidos pelos pacientes internados na unidade. Na madrugada desta terça-feira, 27, uma aeronave da FAB desembarcou 80 cilindros vindos de Manaus, o que segundo o diretor, é o suficiente para abastecer o hospital até o início da manhã da próxima sexta.

