Covid: treze pacientes com agravamento do quadro de saúde serão transferidos de Tefé para Belém (PA) ainda hoje (4)

Cerca de 13 pacientes com agravamento do quadro de saúde serão transferidos para o Hospital de Campanha de Belém, no estado do Pará. O translado será feito pela Força Aérea Brasileira (FAB). A aeronave já se encontra no município.

Desde o início da semana, a Defensoria Pública do estado do Amazonas reforça junto ao governo amazonense a necessidade de remoção de pacientes com Covid-19, e em situação prioritária, para a capital (Manaus), ou outros estados do país.

A Prefeitura Municipal de Tefé não tem medido esforços para transferir os pacientes para a capital e outros estados.

Hoje, 4, é um dia histórico para Tefé. Na história do município nunca houve a remoção de 13 pacientes de uma única vez. A transferência é fruto de um pedido da justiça ao estado.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), afirma que a transferência dos pacientes deve seguir todos os critérios do Sistema de Transferências de Emergências Reguladas (SISTER), vinculado à Secretaria da Saúde do Amazonas (SES-AM), que controla o translado de pacientes em geral do interior para Manaus. Criado em 2019, o sistema foi desenvolvido para acelerar a transferência de pacientes do SUS entre unidades de média e alta complexidade.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação