‘Diz que hospital está ruim, o que veio fazer aqui?!’, diz prefeito de Tefé em rádio

Uma declaração do prefeito de Tefé, Normando Bessa (PMN), a uma rádio viralizou na internet este último fim de semana e causou polêmica. Ao citar que haveria reclamações sobre a situação do hospital do município, Bessa sugere que os críticos procurem os políticos que apoiaram. Tefé entrou em lockdown na semana passada, por um período de dez dias, para conter o avanço da covid-19.

O Manaus Alerta apurou que Bessa estaria supostamente respondendo a uma mulher identificada como Jéssyca Thays Martins, que teria tido problemas ao ter ido ao hospital solicitar medicamentos para o pai. A mulher se manifestou pelo seu perfil em rede social, criticando a gestão daquele município. Confira o texto completo.

RESPOSTA AO PREFEITO E A DIRETORA DO HOSPITAL NA RADIO…

Minha mãe não postou nada em grupo não senhora diretora, quem post você ou fui eu Jéssika Thays em meus status se foi parar no grupo é porque não é só eu que penso da mesma forma. Senhora diretora a sua poltrona é confortável, então lhe convido pra senhora ficar sentada nela por horas. Minha mãe não comprou medicamentos para aparecer não, seja sensata, pois no momento de saúde não ganhamos nada querendo aparecer, ao contrário de vocês que vivem fazendo política, e tenho como provar que os remédios foi ela que comprou sim… E quando eu disse q era pra você ir na rádio era pra da uma resposta sobre o dinheiro (milhões) que a prefeitura de Tefé tá recebendo, falei em prestação de contas já que você diz que é tão transparente. Outra coisa senhor prefeito Normando, eu não tenho obrigação de procurar outro deputado que segundo o senhor eu e minha votamos, eu tenho que procurar o hospital regional de Tefé e ser muito bem atendida por sinal, porque é aqui que eu moro e domicílio e não tenho porque tá procurando deputada para atendimento médico, pois a obrigação é do município que eu moro, ou seja, é sua obrigação sim, porque infelizmente foi eleito. Então quer dizer prefeito que pela sua fala na rádio só terá atendimento e prioridade aqueles que votaram no senhor e no seu irmão? Você tá cobrando cade os candidatos a prefeito, o que eles estão fazendo.. quem tem q fazer é você. Eu não vou me calar, quando disse que minha postagem era de indignação pelo meu pai tá sentado em uma poltrona de hospital com 63 anos não estava fazendo política, estava como uma filha e cidadã que sou. Vá na rádio sem querer me atacar, vá e faça uma prestação de contas, isso é um direito meu como cidadã e não vou me calar, utilize a rádio para falar sobre coisa boas e sua administração e não querer APARECER falando sobre o voto alheio, porque independente de quem eu independe votei esse direito e meu e não lhe diz respeito. Agora eu não vou ficar fazendo politicagem porque não ganho nada com sua prefeitura…! Sua arrogância diante da situação triste que várias famílias passam sobre essa doença só demonstra quem realmente você é. E vou lhe dizer, vou continuar indo ao hospital votando em quem eu quiser votar e terei que ser atendida eu e minha família, isso é um direito meu.. Eu não tenho rabo preso com você, vá lá na rádio e fale mal de mim de.novo, mas antes de falar asneira, responda com a verdade … hospital não tá preparadíssimo coisa nenhuma, nenhum hospital no Brasil está preparado porque vocês querem mostrar uma realidade que não existe…

SEJA HUMANO, sorte a sua que não é a sua família e não desejo que seja, porque o ser humano quando não se solidariza com a dor dos outros o problema tá nele não nos outros..

Solicitamos esclarecimentos da Prefeitura de Tefé sobre o caso e aguardamos resposta.

