Durante live, prefeito e secretária de saúde de Tefé alertam população para prevenção a Covid-19

O prefeito de Tefé, Normando Bessa, e a secretária municipal de saúde, Thayana Miranda, realizaram uma live na tarde desta sexta-feira (4), nas redes sociais, emitindo um alerta a população tefeense em relação aos cuidados na prevenção do Covid-19.

Durante o pronunciamento, o prefeito trouxe dados a respeito da pandemia no munícipio. Segundo ele, no hospital da cidade há 35 leitos para Covid-19, sendo 24 para adultos e sete pediátricos.

Na ala semi intensiva há quatro leitos adultos e dois pediátricos. Atualmentre, há 18 pessoas internadas, sendo que 14 são adultos e quatro crianças.

O prefeito informou ainda que nesta quinta-feira (3), dos cinco pacientes que estão entubados no hospital, três morreram, sendo provenientes dos municípios de Maraã, Japurá e Alvarães.

“Estamos com risco muito grande de ter um colapso no hospital. Eu peço, encarecidamente, que você use sua máscara, e continue com os cuidados para que possa evitar esse tipo de contaminação” disse o prefeito.

Bessa relatou ainda que há 14 pacientes aguardando aeronave para remoção para a capital. “Nós estamos aqui firmando um compromisso, porém a população precisa firmar um compromisso com a gente e se cuidar, tomando todos os cuidados recomendados contra a Covid-19” completou a secretária.