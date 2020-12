Dom Fernando Barbosa, bispo da Prelazia de Tefé, divulgou no inicia da semana uma carta direcionada aos prefeitos e vereadores eleitos nos municípios pertencentes a Prelazia.

O documento, além de parabenizar os eleitos, chama a atenção para o compromisso que os mandatários deverão ter com os mais carentes, além do empenho no desenvolvimento de políticas públicas para o desenvolvimento dos municípios.

Veja a carta na íntegra: