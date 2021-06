Em edição especial aos 166 anos de Tefé, a Prefeitura Municipal realiza a 1ª Gincana de Robótica

Como parte das comemorações do aniversário de Tefé, a Prefeitura Municipal de Tefé irá promover, pela primeira vez no município, no dia 15 de junho, a Gincana Municipal de Robótica. A atividade será realizada com escolas das redes municipais e estaduais de ensino, que foram sorteadas e convidadas a formar suas equipes. Os alunos foram selecionados pelos próprios professores das escolas e estes irão participar previamente de um treinamento em manuseio, construção e programação de robôs.

Durante a gincana, que será transmitida através de Live no Instagram da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (@secti_tefe), os participantes terão três desafios para cumprir: o primeiro será a construção e programação de um robô, para a realização de alguns comandos pré-estabelecidos; o segundo será um quis de perguntas e respostas acerca da história de Tefé, que será realizado a partir de um robô que utiliza de display de LCD; e já o terceiro desafio é um circuito com obstáculos para robôs.

O Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do município, o senhor Daniel Sacha, enfatiza que este é um evento importante não só pela diversão e lazer, mas também para o aprendizado dos participantes: “Além de proporcionar entretenimento, a Gincana de Robótica é um evento que marca o início dos trabalhos no Laboratório Municipal de Robótica, dando o pontapé inicial nas ações que incentivam a curiosidade, o aprimoramento de técnicas de programação e montagem de robôs, o trabalho em equipe, e também oferece a troca de experiências e o intercâmbio entre as escolas”, afirma o secretário.

A gincana irá ocorrer no Laboratório Municipal de Robótica e terá o apoio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (SEMEEC). Após a entrega de certificados e premiações, haverá um coquetel de encerramento. Além de ter o acompanhamento dos professores das escolas, este será um evento que irá adotar medidas de segurança contra a COVID-19, com uso obrigatório de máscara e álcool em gel.

*Com informações da assessoria