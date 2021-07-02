Em nota, Prefeitura de Tefé desmente fake News sobre aplicação de vacinas vencidas

No início da noite desta sexta-feira, 02, a Prefeitura Municipal de Tefé, publicou em suas redes sociais, uma nota de esclarecimento onde desmente a informação, que segunda a prefeitura, circula nas redes sociais, de que teria aplicado, de maneira irresponsável, vacinas vencidas, na população do Bairro do Abial.
Veja a nota na íntegra.
NOTA DE ESCLARECIMENTO
A PREFEITURA DE TEFÉ VEM A PÚBLICO REPUDIAR AS PUBLICAÇÕES FALSAS, TENDENCIOSAS E POLITIQUEIRAS QUE ESTÃO SENDO DISSEMINADAS EM GRUPOS DE WHATSAPP E REDES SOCIAIS, E QUE NARRAM A FALSA NOTÍCIA DE QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEFÉ DE MANEIRA IRRESPONSÁVEL TERIA APLICADO NA POPULAÇÃO DO BAIRRO DE ABIAL VACINAS CONTRA A COVID-19 DE LOTES VENCIDOS.
A PREFEITURA ESCLARECE, AINDA, A POPULAÇÃO QUE EM NENHUM MOMENTO APLICOU VACINAS VENCIDAS EM NENHUMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE OU QUALQUER OUTRO PONTO DE VACINAÇÃO. TAIS INFORMAÇÕES PARTEM DE GRUPOS POLÍTICOS DERROTADOS QUE NÃO TEM COMPROMISSO COM A VERDADE E TÃO POUCO SE PREOCUPAM COM O PREJUÍZO CAUSADO A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL ASSIM COMO O PÂNICO OCASIONADO AOS MORADORES DE NOSSA CIDADE.
REITERA-SE, NESSE SENTIDO, O COMPROMISSO EM MANTER O PLANO NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO DENTRO DE TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DANDO CONTINUIDADE A VACINAÇÃO DE NOSSA SOCIEDADE DE MANEIRA SEGURA, RESPONSÁVEL E COMPROMETIDA NO COMBATE AO CORONAVÍRUS.
AOS QUE SE OCUPAM EM DISSEMINAR FAKE NEWS QUE ENVOLVAM E COLOCAM EM DÚVIDA A SAÚDE PÚBLICA COM MENTIRAS E ESPALHAM A DESORDEM, A PREFEITURA DE TEFÉ ESCLARECE QUE ESTÁ TOMANDO TODAS AS MEDIDAS JURÍDICAS E LEGAIS PARA IDENTIFICAR E RESPONSABILIZAR OS “RESPONSÁVEIS”.