Em Tefe, escolas municipais iniciam programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Escolas municipais de Tefé iniciaram nesta segunda-feira, 20, a abertura da “Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla”. O evento está programado para encerrar na sexta-feira, 27. A campanha permeia os trabalhos desenvolvidos pela instituição ao longo de todo o ano, como instrumento de defesa, garantia de direitos e mobilização social.

Para o secretário de Educação de Tefé, Marcus Lúcio, o objetivo é divulgar conhecimento sobre as condições sociais das pessoas em situação de deficiência intelectual e múltipla, como meio de transformação da realidade, superando as barreiras que as impedem de participar coletivamente em igualdade de condições com as demais pessoas. Em 2021, o tema norteador da campanha é: “É tempo de transformar conhecimento em ação”.

“Esse tema aponta para o fato de que hoje o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo no que se refere à garantia de direitos das pessoas em situação de deficiência, no entanto, na prática, a maior parte do que se assegura na lei não é acessível a todos”, pontuou a Coordenadora Municipal de Educação Inclusiva, professora Jonila Pontes.

Com o programa de Atendimento Educacional Especializado (AEE), a Prefeitura de Tefé torna possível a educação inclusiva nas escolas municipais. Somado ao programa de inclusão educacional, o município de Tefé é único no estado a possuir um espaço de residência inclusiva que conta com acompanhamentos diversificados, incluindo o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Tefé.

*Com informações da assessoria/Fotos: Janderson Cordeiro | SEMCOM