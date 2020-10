Em Tefé, Wilson Lima e secretário nacional de Pesca visitam Feira do Pirarucu de Manejo

O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, visitaram, neste sábado (17/10), a Feira do Pirarucu de Manejo de Tefé. Realizada no Mirante das Mangueiras, área central do município, a feira também conta com produtos da agricultura familiar e envolve pescadores das colônias Z-4, de Tefé; e Z-23, de Alvarães, beneficiando diretamente cerca de 120 famílias que vivem da pesca sustentável do pirarucu.

A Feira do Pirarucu de Manejo acontece desde 2005 e tem como objetivo promover a sensibilização da população para o comércio legal da espécie, oriunda da pesca sustentável na reserva de Mamirauá. O Governo do Amazonas é parceiro na realização do evento, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), vinculado à Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror); e do Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de Unidades de Conservação (Demuc), vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

“O nosso Sistema Sepror tem trabalhado muito, juntamente com a Sema, para dar apoio a esses produtores, principalmente esses que trabalham com o manejo, garantindo assistência técnica e apoio de instituições, garantindo apoio do Governo Federal, que tem nos ajudado com a subvenção, emprestando tecnologia, conhecimento”, ressaltou Wilson Lima.

Ele destacou o potencial econômico sustentável do pirarucu manejado. “Esse é um alimento do povo do estado do Amazonas, o pirarucu é o maior peixe de água doce do mundo, nós temos um potencial muito grande para que esse produto possa agregar valor, e que esse valor possa ser revertido em forma de benefício para o cidadão que está aqui na região”, afirmou o governador.

O secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, reafirmou o apoio do Governo Federal às ações relacionados à pesca no Amazonas.

“O pirarucu é uma joia rara, eu compararia ele com o caviar, não tem como você vender um produto nobre – de manejo sustentável, um produto que estava em extinção e através do trabalho dos ribeirinhos voltou a sua população, e hoje está superestimada a sua população – estar vendendo a tão baixo preço. Fizemos uma comitiva, com todo o suporte do Governo do Estado, da Sema, e fizemos um giro por essas comunidades. Queremos certificar esse produto para que ele não seja só vendido em Tefé, mas que seja vendido mundo afora”, observou Jorge Seif Júnior.

O secretário nacional de Aquicultura e Pesca esteve em Manaus, no dia 18 de setembro, quando o Governo do Estado lançou o programa “Amazone-se”, para estimular a retomada da atividade turística no Amazonas.

Certificação

O peixe que vai para as mãos do consumidor é certificado e documentado, atestando que o produto foi legalmente comercializado. Cada peça de pirarucu também conta com um lacre de rastreabilidade.

Em 2019, foram vendidos em torno de 180 peixes, na faixa dos 60kg a 180kg. Mesmo com os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a meta para 2020 é alcançar a mesma quantidade vendida no ano passado.

A Feira de Pirarucu de Manejo segue sendo realizada também neste domingo (18/10). Entre as peças vendidas estão o filé (lombo) por R$ 13/kg, lombo + ventrecha por R$ 10kg, ponta do rabo R$ 5/kg e guelras + bucho (limpos) R$ 3/kg. Também é possível comprar o peixe inteiro por R$ 6/kg.

Ceti

Em Tefé, o governador também visitou as obras do Centro de Ensino de Tempo Integral (Ceti) do município, que apresenta mais de 95% de conclusão e tem previsão de entrega para novembro de 2020.

Em cada um dos três andares do Ceti, existe uma sala adaptada para receber usuários de cadeiras de roda. A estrutura é coordenada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação no Amazonas (Padeam).

“Ano que vem, o ano letivo já começa com essa escola em funcionamento. É uma escola que tem o padrão do Governo do Estado, financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)”, observou o governador.