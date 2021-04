Escola Municipal de Música abre vagas para músicos

A Escola Municipal de Música Santa Cecília está com vagas abertas para músicos que desejam compor a banda municipal. A seleção abre vagas para músicos atuantes em flauta, clarinete, trombone, guitarra, baixo, prato, caixa, bumbo e bateria.

Além de ser músico atuante é necessário saber ler partituras, ter os conhecimentos básicos da música e seus fundamentos para os instrumentos de sopro, para candidatos a instrumentos de cordas é critério saber ler cifras.

Como parte do processo de seleção o candidato será avaliado em prova prática para comprovação de habilidades, onde o mesmo deverá levar uma música pronta para se apresentar. Em caso de empate, o desempate ocorrerá na hora, por meio de uma apresentação de música escolhida pelo aplicador da prova.

Os músicos selecionados para a vaga participarão de imediato dos ensaios, desfiles e apresentações da escola de música, participarão de aulas com professores qualificados para aprimorar o desenvolvimento musical e no caso de músicos de bateria, baixo e guitarra, estes aprenderão ler partituras.

As inscrições estão sendo realizadas por meio do aplicativo de WhatsApp, no número (97)98121-7423, e iniciaram neste dia (24), com previsão para encerramento no dia 16 de abril. As Provas ocorrerão nos dias 20, 22, 27, e 29 de abril na sede da escola situada no auditório do 3º Batalhão de Polícia Militar, no horário de 18 às 20 horas.