Ex-diretor do CEST/UEA será o titular da secretaria de educação no governo de Nicson Marreira

O professor universitário Marcus Lucio de Souza, 43, será o titular da Secretaria Municipal de Educação de Tefé, a partir de 1º de janeiro de 2021.

Marcus Lucio atuou como diretor do Cest/Uea, onde também é professor concursado. Nas eleições deste ano, o professor concorreu a um cargo na Câmara de Vereadores, onde obteve a suplência pelo PSD. A pasta terá como sub secretária a professora Sônia Maria Solart, presidente do Sinteam/Tefé.

Atualmente a pasta de educação agrega as secretaria de esporte e cultura, mudança ocorrida no governo de Normando Bessa.

Existe a expectativa de que o esporte e a cultura seja desmembrado da atual secretaria de educação. Ao Portal Tefé News, o Marcus confirmou que haverá uma reunião para tratar do assunto.

Uma equipe, coordenada pelo ex-secretário estadual de educação Argemiro Ferreira Lima desembarcou em Tefé, para orientar a nova equipe da secretaria de educação sobre a transição e as informações que devem ser repassadas pela equipe de Normando Bessa.

Foto: Facebook