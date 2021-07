FAPEAM aprova proposta para a realização da Semana de Ciência e Tecnologia do Laboratório de Robótica de Tefé

A proposta visa a realização da I Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Laboratório Municipal de Robótica e foi aprovada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM). Denominado como o “evento de popularização da ciência”, ele prioriza o interior do estado, visando fortalecer a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia 2021 e a política pública de CT&I do Amazonas.

O coordenador da Proposta, Luzivaldo Júnior, enfatizou a importância do evento para a sociedade: “A SNCT é um evento de grande relevância no País e realizar este evento pela primeira vez no Laboratório de Robótica faz com que a população se aproxime deste ambiente inovador, além de mostrar para o público nossas ações de Ciência e Tecnologia”, explica Júnior.

As atividades ocorrerão no Laboratório de Robótica em outubro, mês em que se celebra anualmente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

O secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Daniel Sacha, associou o tema à regionalização da Amazônia: “O tema nacional 2021 é Transversalidade e, dessa forma, existem diversas maneiras de abordar o tema e uni-lo com o ambiente Amazônico. A ideia é criar uma linguagem acessível à população, de forma inovadora que estimule a curiosidade e motivem a população a discutir as implicações sociais da Ciência”, finalizou Sacha.

*Com informações da assessoria/Fotos: Will Amaral | Augusto Souza | SEMCOM