Feira de Tefé recebe mutirão de limpeza e instalação de stands para produtores rurais

O sexto mutirão de limpeza na feira municipal de Tefé, faz parte do cronograma de higienização idealizado pela Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento Rural e Sustentável – SEMPA, que ocorre mensalmente como medida de combate e prevenção à covid-19. A ação oportuniza também aos permissionários a higienização dos boxes e proporciona mais qualidade aos produtos e serviços ofertados à população.

“Essa ação conjunta entre SEMPA, Secretaria de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Saúde, demonstra o cuidado, atenção e respeito que temos lidado com os espaços públicos em nosso município. Tem gente que se diz fiscal do povo, e critica, repassa notícias falsas em redes sociais de que não há limpeza na feira, nossa feira não é virtual, por isso eu convido aos desinformados a saírem de seus gabinetes e ir in loco visitar esses espaços, ou mesmo a nossa secretaria para verificar nossos registros de ações”, destacou o secretário da SEMPA, Odormando Duarte.

Além da higienização a feira também recebeu a instalação de duas tendas (stands), que beneficiarão produtores do interior do município, em função do período da safra da melancia que vai de abril a agosto.

“O objetivo é atender aos produtores dessa e de outras classes de produtos que possam vir a necessitar de um espaço para comercializar suas produções e conseguir o sustento de sua família. Inclusive essa é uma preocupação e um compromisso do prefeito Nicson Marreira para com os nossos produtores”, finalizou Odormando Duarte.

Foto: Augusto Souza | Afonso dos Prazeres l SEMCOM