Fiscalização do IMTRANS retira escapamentos adulterados das ruas de Tefé

O Instituto Municipal de Trânsito em Tefé – IMTRANS, retirou das ruas da cidade mais de 50 escapamentos adulterados de motocicletas que transitavam de forma irregular. As apreensões foram realizadas durante ações do IMTRANS no período de “Lockdown” e as constantes fiscalizações realizadas pelo órgão.

Moradores de vários pontos da cidade já reclamavam da perturbação advinda da irregularidade desses veículos que circulavam inclusive durante as madrugadas causando poluição sonora e infringindo o Código de Trânsito Brasileiro que considera a adulteração do item uma infração grave.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação