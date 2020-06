Governo do Amazonas vai recuperar sistema viário de Tefé

Com objetivo de melhorar a circulação de veículos e pedestres do município de Tefé́, o Governo do Amazonas, por meio da Seinfra, iniciará, no próximo dia 10 de junho, a recuperação do sistema viário da cidade.

Segundo o Gov. Wilson Lima, em entrevista ao Portal Tefé News, o contrato, que possui investimento de R$ 14,67 milhões, prevê a revitalização de 55 ruas, sendo 27 no bairro Jerusalém e 28 no bairro São José. A entrega da obra está́ agendada para o mês de novembro de 2020.

*Com informações do Governo do Amazonas/Foto: Divulgação