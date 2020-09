Governo do Estado avança com as obras no sistema viário de Tefé

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), ultrapassou 60% da obra de reconstrução do sistema viário do município de Tefé, distante 523 quilômetros em linha reta de Manaus.

Com investimento de R$ 11.469.226,21, o contrato prevê a reconstrução de 69 ruas em quatro bairros: Jerusalém, São José, Jardim Lara e Vila Boa Sorte.

Os serviços em execução incluem terraplenagem, imprimação e aplicação de revestimento asfáltico. A conclusão da obra está prevista para novembro deste ano.

A obra tem objetivo de reorganizar o sistema viário e melhorar o tráfego no município. As ações de mobilidade urbana são uma das prioridades do governador Wilson Lima, que vem investindo em infraestrutura em todo o Amazonas.

Fotos: Divulgação/Seinfra