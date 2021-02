Greenpeace faz doação de concentradores de oxigênio para Hospital de Tefé

A Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde recebeu na manhã de terça-feira (2) mais 14 concentradores de oxigênio para dar apoio aos pacientes de Covid no município. Desse total, 6 aparelhos foram destinados ao Distrito Sanitário Especial Indígena de Tefé (DSEI) para atender pacientes indígenas.

As doações foram feitas pela organização mundial Greenpeace através do projeto Asas da Emergência que tem como objetivo levar atendimento e apoiar as populações vulneráveis da Amazônia.

As entregas de equipamentos são realizadas pela aeronave da organização e tem atendido as localidades de Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Iauaretê, Tefé e Tabatinga.

Esta já é a segunda doação de concentradores de oxigênio que o município recebe. Há cerca de duas semanas, a organização Médicos Sem Fronteiras também fez a entrega de 9 aparelhos na unidade hospitalar de Tefé.

