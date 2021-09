Hospital de Tefé recebe equipamento doado pelo Governo do Estado

Na quinta-feira, (09/09), o prefeito Nicson Marreira recebeu em sua residência, o secretário Executivo de Assistência ao Interior do Estado, Cássio Roberto do Espírito Santo, quem ocupa a pasta da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). Na ocasião, o prefeito acompanhado da secretária de saúde de Tefé, Lecita Marreira, fez um balanço geral da saúde na cidade e ouviu propostas do secretário.

Durante a visita, Cássio Roberto fez a doação de um carrinho de anestesia para a sala de cirurgia do centro cirúrgico, do Hospital Regional de Tefé (HRT). O equipamento auxiliará profissionais de saúde durante cirurgias. “É uma enorme satisfação receber o Dr. Cássio Roberto, em nosso município. Hoje, discutimos sobre várias pautas relacionadas à saúde tefeense. Esse equipamento com certeza vai ajudar mais os nossos profissionais de saúde na execução das cirurgias”, destacou o prefeito Nicson Marreira.

“Temos atuado constantemente em parceria com diversas instituições na busca por melhores condições na saúde de Tefé. Desde o início da pandemia da COVID-19 até agora, não paramos e vamos continuar lutando por mais melhorias no sentido de proporcionar sempre a melhor qualidade a cada munícipe tefeense”, finalizou a secretária de saúde, Lecita Marreira.

Fotos: Divulgação