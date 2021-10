I Capacita APS de Tefé qualifica profissionais de saúde da atenção básica do município

Do dia 09 ao dia de 13 Agosto aconteceu o Capacita APS, através do DABE (Departamento da Atenção Básica Estadual). O evento iniciou em Manaus e capacitou coordenadores da atenção básica dos 62 municípios do estado do Amazonas.

No sábado, (2/10), Tefé foi Polo do I Capacita APS. A programação aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, e contou com a participação de 50 colaboradores da Semsa, enfermeiros da estratégia da saúde da família, gerentes das unidades básicas de saúde, e alguns coordenadores diretamente ligados na Atenção Básica.

A Secretaria Municipal de Saúde,por meio da Coordenação da Atenção Básica compartilhou o conhecimento com os profissionais de saúde e agradeceu ao prefeito Nicson Marreira pela oportunidade.

“O I Capacita APS de Tefé com o tema “A união fortalece o processo de trabalho”, visou atualizar, discutir, trocar experiências e montar novas estratégias com os profissionais responsáveis pelas equipes das unidades básicas de saúde, para aprimorarmos os nossos indicadores do previne Brasil e melhorarmos o acolhimento para que possa ser ainda mais de qualidade para nossos clientes comunitários. Somos gratos ao prefeito Nicson Marreira pelo forte apoio e sensibilidade com os profissionais de nossa saúde”, disse a Coordenadora da atenção básica Janiele Castro

Palestraram no evento, a Coordenadora da atenção Básica, Janiele Castro Lopes, Coordenadora da vigilância em Saúde, Hugueth Amorim, Coordenadora dos programas da AB, Evelyn Janaína Barão, Coordenadora de Departamento e Planejamento, Teresa Canales, Enfermeira Dayane Sampaio, Maria Itelvina Rodrigues, Coordenadora da Vigilância Epidemiológica e Vacinei Amorim, responsável pela educação permanente do sistema da atenção básica.

O I Capacita APS Tefé teve o apoio também da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, Coordenação da Gestão da Saúde do Trabalho (CGEST), Secretaria de Saúde (SEMSA), com realização da prefeitura de Tefé.

Fotos: Semsa/Tefé