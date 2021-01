Lockdown: Novo decreto restringe a circulação de pessoas nas ruas e espaços públicos de Tefé durante 24 horas do dia

Após a reunião do Comitê de Enfrentamento e Combate ao Covid-19, realizado no final da tarde desta segunda-feira, 25, a Prefeitura de Tefé publicou o decreto 095/2021 que amplia a restrição temporária de pessoas, em espaços e vias públicas, durante as 24 horas do dia, até o dia 31 de janeiro.

O comitê, formado por representantes dos poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público e demais segmentos da sociedade mostrou-se extremamente preocupado com o aumento dos casos de Covid-19 no município e também no estado.

Pelo novo decreto, que baseia-se no decreto 43.303/2021 restringe diversas atividades consideradas não essenciais, assim como também a circulação de pessoas em vias e espaços públicos do município durante as 24 horas do dia.

Veja o decreto

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO MUNICIPAL Nº 095, DE 25 DE JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DA RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DE

PESSOAS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE COLAPSO E EMERGÊNCIA NA SAÚDE

PUBLICA NO MUNICIPIO DE TEFÉ, E DAS MEDIDAS PREVENTIVAS

NECESSÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO

DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19),E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEFÉ, ESTADO DO AMAZONAS,

NICSON MARREIRA LIMA, no uso das atribuições legais conferidas pelo

Art. 29 da Constituição Federal c/c com o art. 86 inciso VII da Lei Orgânica do

Município; e

CONSIDERANDO o Decreto n. 43.303 de 23 de Janeiro de 2021 do Governo do

Estado do Amazonas, que dispõe sobre a ampliação de restrição, temporária de

circulação de pessoas;

CONSIDERANDO, a grave crise de saúde publica, em decorrência da pandemia

do COVID-19, declarado pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março

de 2020;

CONSIDERANDO a recomendação nº 1/2021 do Grupo Integrado de Atuação

Coordenada – COVID -19 (GIAC), do Ministério Publico Federal de que seja

promovido isolamento sanitário mais severo, se necessário, com aumento do

período de toque de recolher, nos municípios do Estado do Amazonas, até que

haja demonstração de estabilização ou diminuição da curva de contaminação da

COVID-19, em índice compatível com a estrutura do sistema de saúde

disponível, com base em dados comprovados;

CONSIDERANDO a recomendação nº07/2021 da Defensoria do Polo Médio

Solimões do Estado do Amazonas, que recomenda adequação das normas

municipais de distanciamento social ao decreto estadual mais restritivas de

Lockdown;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de

2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da situação de emergência

de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDO, que a situação demanda o urgente emprego de medidas de

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde publica a fim

de evitar a disseminação da doença na cidade de Tefé;

CONSIDERANDO a situação de lotação da unidade hospitalar atualmente, e

futuro colapso na saúde do município;

DECRETA:

Art. 1º – Fica estabelecido até o dia 31 de Janeiro de 2021, a restrição provisória

da circulação de pessoas em espaço e vias públicas, durante as 24h do dia;

Paragrafo Único – Em caso de descumprimento no disposto neste artigo, estará

sujeito a responder pelo crime previsto no Art. 268 do Código Penal, bem como

retido seu veiculo;

Art. 2º – Institui neste artigo as exceções do que prevê o Art.1º, os deslocamentos

a fim de garantir o funcionamento, aquisição de produtos ou prestação de serviços

e atividades, tais como:

I -a produção e o transporte de cargas de produtos essenciais à vida, como

alimentos, bebidas, combustíveis, itens de higiene e limpeza, gases, EPI ́s,

medicamentos e outros insumos médico-hospitalares e produtos da área de segurança, podendo ser realizado o transporte de cargas de insumos e produtos,

destinados ao setor industrial, não relacionados a itens essenciais à vida, no

período limitado de 12 horas diárias, de segunda a sexta-feira;

II – supermercadistas de pequeno, médio e grande porte, atacadista, pequeno

varejo alimentício e padarias, ficando o deslocamento limitado a um comprador

por núcleo familiar, com venda restrita de produtos alimentícios, bebidas, itens de

limpeza e de higiene pessoal e funcionamento de 06 horas às 18 horas, a fim de

evitar aglomerações em suas dependências;

a) O funcionamento dos comércios descrito nesse inciso, deverão ser observados

com capacidade máxima de 50% (cinquenta por cento), não permitindo a entrada

de consumidores não usando mascaras de proteção e devendo disponibilizar na

entrada de seu estabelecimento o álcool 70% para higienização de pessoas.

III – delivery de restaurantes, lanchonetes, de 06 horas da manhã até as 23 horas,

ficando expressamente vedados o consumo no estabelecimento e as vendas nas

modalidades drive thrue coleta, em qualquer horário do dia, devendo ter

autorização do departamento de arrecadação do Município;

IV – delivery de petshops e estabelecimentos que comercializem alimentos e

medicamentos destinados a animais, de 08 horas às 18 horas, ficando

expressamente vedadas as vendas nas modalidades drive thrue coleta, em

qualquer horário do dia, exceto em urgência e emergência pelo médico

veterinário;

V – distribuidora de água mineral e gás de cozinha, que poderão funcionar das 06

horas às 18 horas;

VI -drogarias e farmácias, que poderão funcionar 24 horas por dia, ficando o

deslocamento limitado a um comprador por núcleo familiar, com venda restrita a

produtos de higiene, medicamentos e outros produtos farmacêuticos;

VII – Atendimento presencial médico, odontológico e de fisioterapia, com

agendamento prévio ou de forma emergencial e, ainda:

a) Clínicas que tratem, em caráter continuado, pacientes oncológicos, cardiopatas,

renais, diabéticos, obstétricas e pediátricas;

b) Clínicas e consultórios médicos que prestem serviços de assistência à saúde,

com serviços médicos ambulatoriais, visando a diminuição da sobrecarga da rede

pública e privada;

VIII – as feiras e mercados públicos, que comercializem produtos in natura,

respeitado o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, com

funcionamento restrito ao período de 05 horas da manhã às 14 horas da tarde;

IX os postos de combustíveis deverão funcionar das 06 horas às 18 horas, ficando

expressamente proibidos consumo nas conveniências;

X- bancos, cooperativas de crédito, loterias, deverão funcionar das 06h até as

18h, bem como seu caixa de autoatendimento;

XI- prestadores de serviços públicos essenciais, da área de manutenção,

relacionados a serviços de abastecimento de água, gás, energia e internet

XII – serviços notariais e de registros, estritamente para fins de registro de

nascimento e óbito

XIII- advogados, no exercício da função;

XIV – obras e serviços de engenharia, desde que diretamente relacionados à área

de saúde;

XVI – o deslocamento de pessoas para prestar assistência ou cuidados a doentes,

idosos, crianças ou pessoas com deficiência ou necessidades especiais, portando

seu documento de autorização emitido pelo Departamento de Tributos da

Prefeitura Municipal de Tefé;

XV – o deslocamento dos profissionais de imprensa com a devida credencial

expedida pelo Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de Tefé;

XVI – o deslocamento para as unidades de saúde, para atendimento emergencial;

XVII – o deslocamento de agentes públicos, profissionais de saúde e de quaisquer

outros setores, cujo funcionamento seja essencial para o controle da pandemia de COVID-19, ou para o exercício de missão institucional, de interesse público, por

determinação de autoridade pública;

XVIII- o deslocamento a quaisquer órgãos públicos, inclusive delegacias e

unidades judiciárias, no caso de necessidade de atendimento presencial ou no de

cumprimento de intimação administrativa ou judicial;

XIX – os deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou por outros

motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente

justificados.

XX – Padarias com 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, ficando vedado

o consumo no local, com funcionamento restrito ao período de 06 horas da manhã

às 18 horas da tarde, podendo ser adotado modalidade delivery;

Art.3.º Fica ainda expressamente PROIBIDOS, até 31 de janeiro de 2021, o

funcionamento de todas as atividades comerciais e serviços não especificados

neste Decreto, tais como:

I – Academias e similares, bem como caminhadas em vias públicas;

II – Comércio Varejista, Lojistas e similares, tidos como não essenciais;

III – Igrejas, na realização de cultos, missas ou reuniões religiosas;

IV – Escolas públicas e particulares, assim como universidades de ensino

superior ou cursos de especializações e afins;

V – A realização de eventos, festas, reuniões ou similares de qualquer natureza,

em espaços públicos ou privada, clubes e condomínios, bem como em

residências;

VI – Funcionamento de Bares, boates, casa de shows e festas, flutuantes,

balneários, casa de eventos e de recepções, salões de festas, inclusive privados,

parques de diversões, circos e estabelecimentos similares;

VII – A realização de aniversários, formaturas, casamentos, independentemente

da quantidade de público;

VIII – A visitação à pacientes internados com COVID-19;

IX – A visitação a presídios, centro de detenção, delegacias e similares;

Paragrafo Único – Em caso de descumprimento do disposto neste Artigo, fica

sujeito aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos vigentes, bem como

responder pelo crime estipulado no Art.268 do Código Penal, podendo ser

utilizado as forças policiais para apreensão de materiais, bebidas e afins;

Art.4.º As instituições Bancárias ficam autorizadas a funcionar no período entre

06h e 18h, e tomar as medidas a seguir:

I – manter filas controladas por marcação, para garantir espaçamento mínimo

de1,5m (um metro e meio) entre as pessoas, não se aglomerar nas portas de

bancos, loterias e lojas, na parte interior e exterior.

II – proibidos mães de lactantes levarem crianças de colo;

III – fica ainda determinado que durante o funcionamento do auto atendimento

deverá a agência bancária, deixar ao menos um funcionário a fim de manter o

controle e acesso, evitando assim a aglomeração no interior da agência;

IV – não pode permitir a entrada de pessoas sem uso de mascara de proteção;

V – devem manter o uso na entrada e saída do uso de álcool 70%;

Art.5.º As disposições previstas neste Decreto não dependem de ato normativo

complementar para sua aplicação e a sua fiscalização será feita pela Polícia

Militar, pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal,

PROCON, Vigilâncias Sanitárias, Procuradoria do Município, IMTRANS,

Marinha do Brasil e Secretária Municipal de Meio Ambiente, mediante a adoção

de ações que garantam o cumprimento da restrição de circulação de pessoas em

espaços e vias públicas, e, ainda:

I – abordagem e controle de circulação de transeuntes e veículos particulares;

II- controle da entrada e saída de pessoas e veículos no município.

Art. 6º – Em caso de descumprimento do disposto neste Decreto, os órgãos de

Sistema de Segurança Pública, bem como aqueles responsáveis pela fiscalização

dos serviços públicos, dentre eles, Vigilância em Saúde – FVS e o Instituto de

Defesa do Consumidor – PROCON/AM, ficam autorizados a aplicar sanções

previstas em lei, relativas ao descumprimento de determinações do órgão

licenciador, autorizador e/ou concedente, independente da responsabilidade civil

e criminal, bem como, de maneira progressiva, as seguintes penalidades, nos

termos do artigo 268 do Código Penal:

I – advertência;

III – embargo e/ou interdição de estabelecimentos.

Parágrafo único. As Autoridades Públicas Municipais e cidadãos, que tiverem

ciência do descumprimento das normas deste Decreto, deverão comunicar o fato

à Polícia Civil, que adotará as medidas de investigação criminal cabíveis, bem

como de aplicação das penalidades.

Art. 7º – Aos órgãos de Fiscalização e Segurança Pública fica determinada a

adoção de medidas repressivas, na forma da lei, a fim de coibir a prática do crime

previsto no artigo 268 do Código Penal, através da realização de festas e eventos

clandestinos, mediante a aplicação do disposto no artigo anterior, além do

fechamento do local e apreensão de materiais, equipamentos, bebidas e demais

itens relacionados ao evento;

Art. 8º – Fica determinado que o Instituto Municipal de Trânsito – IMTRANS,

intensifique suas ações de fiscalizações das regras e exigências dispostas no

Código de Trânsito Brasileiro a condutores e passageiros de motocicletas e

carros;

Art. 9º – A autorização para o funcionamento dos estabelecimentos previstos

neste Decreto poderá ser revista, a qualquer tempo, com base nos indicadores

técnicos relativos ao tema, tais como a disponibilidade de leitos de UTI e clínicos,

taxa de transmissão, ocorrência de novos casos e demais dados da epidemia, ou,

ainda, em caso de descumprimento das medidas e condições estabelecidas no

presente regulamento.

Art.10º – O transporte de fluvial de passageiros fica expressamente proibidos,

exceto para cargas e motivo de saúde;

Parágrafo único. Em caso de viagens exclusivamente por motivo de saúde,

através do transporte fluvial de passageiros, após apresentação de documentos

comprovatórios de doença, bem como encaminhamentos médicos, poderá ser

emitida uma declaração pela Secretária de Assistência Social, Vigilância

Sanitária, Defesa Civil e Procuradoria do Município;

Art. 11º – Está suspenso até o dia 31 de Janeiro de 2021 o atendimento presencial

nos Órgãos Públicos, tais como: Prefeitura Municipal, Defensoria Publica,

Ministério Publico, Fórum de Justiça, exceto nas delegacias em caso de urgência

ou por descumprimento de alguma medida ou intimação judicial;

Art. 12º – Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial as

autorizações de funcionamento estabelecidas em Decretos anteriores.

Art. 13º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeito

imediato.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TEFÉ-AM, em 25 de Janeiro

de 2021.

NICSON MARREIRA LIMA

PREFEITO MUNICIPAL DE TEFÉ

