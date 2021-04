Militares do 3º BPM/Tefé recebem vacina de imunização contra à COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Tefé (SEMSA), através do Plano Municipal de Imunização (PMI), deu continuidade nesta quarta-feira, (14), a mais uma fase do plano de imunização contra à COVID-19 na cidade. Hoje, foram vacinados cerca de 130 policiais militares que atuam no 3º Batalhão de Polícia Militar de Tefé (3º BPM).

Para o comandante do 3º BPM de Tefé, Capitão David Nery, a imunização aos policiais é uma grande conquista.

“A vacinação dos nossos policiais é de suma importância tendo em vista o nosso estado ter sofrido diversas baixas de policiais militares que estavam na linha de frente no enfrentamento da pandemia, e isso vem acarretar para nós mais segurança nas ações que nós efetuamos no município por estar diretamente em contato com as pessoas. Tenho certeza que essa ação é de suma importância para as ações futuras não só da PM como também de todos os órgãos de segurança pública como um todo”, pontuou o comandante do 3º BPM de Tefé.

Além dos servidores da saúde e policiais militares, a SEMSA já imunizou 70 Guardas Civis Municipais e 16 Bombeiros Militares, outros órgãos que integram a segurança pública no município também devem ser imunizados de acordo com o planejamento disposto no PMI.

No total entre profissionais da saúde, segurança pública e demais pessoas que estão dentro do plano de imunização, até terça-feira, (13), já foram aplicadas 9.246 doses de vacinas contra a COVID no município de Tefé.

*Com informações da assessoria/Fotos: Victor Ryan