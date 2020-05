Morre na Holanda Pe. Antônio Jansen

Morreu na Holanda, na madrugada deste domingo(31), Pe. Antônio Jansen

O religioso atuou por muito tempo como sacerdote na Prelazia de Tefé, onde desenvolveu um grande trabalho na Paróquia de Santa Teresa.

A informação de sua morte foi feita pelo Bispo Dom Fernando Barbosa, através de um comunicado na página da Prelazia de Tefé. Em sua página, em uma rede social, Pe. Antônio recebeu inúmeras homenagens.

NOTA DE FALECIMENTO

A Prelazia de Tefé, a Congregação do Espírito Santo, entregam nas mãos do Pai eterno o nosso Irmão Pe. Antônio Jansen, herói da caridade, missionário de coração. A nossa Igreja particular agradece a Deus por nos ter dado este sacerdote exemplar, tendo passado por várias atividades pastorais, pároco e muito atuante durantes todos esses anos. Nós, bispo, padres, diáconos, seminaristas, religiosos, leigos e leigas, nossa gratidão ao Pe. Antônio Jansen. Nós continuaremos o testemunho e realizando o serviço da caridade, que o seu exemplo de amor aos pobres, suscite outras pessoas a praticarem o bem! Que o Senhor o acolha no Céu! Amém!

Dom Fernando Barbosa dos Santos CM

Bispo da Prelazia de Tefé

Mais informações sobre a morte e atuação do religioso na Prelazia de Tefé serão publicadas em matérias posteriores em nosso site e redes sociais.

Foto: Reprodução/Facebook