Mototaxistas de Tefé são contemplados com kits de pneus e kits de transmissão

Nesta sexta-feira, 17/09, aconteceu na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), a entrega de mil pneus e mil kits de arraste (coroa, pião e corrente) a profissionais mototaxistas, que atuam na cidade. A ação foi possível graças a uma parceria firmada pela Prefeitura de Tefé com o Sindicato e Associações de Mototaxistas do Município.

Para o prefeito Nicson Marreira, que esteve presente na cerimônia, o governo municipal tem sido parceiro da categoria, dando mais condições de trabalho. “Nós enfrentamos muitas lutas desde o início da implantação do trabalho como mototaxistas, e sempre tivemos o apoio da prefeitura para ajudar a regulamentar a nossa profissão e nos dar mais condições de trabalho”, comentou o prefeito.

Em seu discurso, o prefeito Nicson Marreira reforçou o compromisso do município em proporcionar um transporte seguro e de qualidade para toda a população. “Os mototaxistas fazem parte da história do nosso município, por isso, ações como esta, que promovem melhores condições de trabalho, são uma conquista para a categoria”, destacou.

“Agradecemos a Prefeitura de Tefé em nome do prefeito Nicson Marreira por estar de portas abertas para atender as demandas da nossa categoria, como é o caso dessa entrega que estamos fazendo hoje, que é uma luta da categoria que foi atendida pelo governo do município”, ressaltou o presidente do Sindicato de Mototáxi de Tefé (SINDMOT), Norberto Gomes da Silva.

Estiveram presentes na oportunidade, representantes das Associação de Mototáxi de Tefé (ASSOMOT) e Associação de Mototáxi Unidos de Tefé (AMUT), além da primeira dama e secretária da SEMASC, Kelly Barbosa, secretário de segurança pública, Nazareno Marinho, de planejamento e finanças, Walaxsandro Rodrigues, Secretário da SEMPA, Odormando Duarte, coordenadora do CRAS 1, professora Raimunda Monteiro Medeirose vereadores.

Fotos: Anthony Melo | SEMCOM