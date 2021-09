Nasa Space Apps Challenge Tefé: pela primeira vez no município, competição internacional irá inspirar e beneficiar população local

A Prefeitura Municipal de Tefé irá apoiar e ajudar a promover pela primeira vez no município, o NASA Space Apps Challenge, uma competição internacional que foi criada no ano de 2012 e hoje é o maior hackathon do Planeta. Contando com a participação de milhares de pessoas, o evento conta com o uso de dados abertos da Agência Espacial Americana (NASA) para a criação de soluções inovadoras para os desafios reais que enfrentamos na Terra e no espaço.

Nesta 10ª edição, pela primeira vez o evento irá acontecer no município de Tefé, que irá ter como base de apoio da competição para os participantes o Laboratório Municipal de Robótica, gerido pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A ação, que irá ocorrer nos dias 1, 2 e 3 de outubro de 2021, tem o objetivo de inspirar a população local a se unir, pensar intensamente e criar soluções para problemas importantes da sociedade como um todo, em uma competição que irá durar cerca de 48h.

Os requisitos para participar da competição são: Ser maior de 18 anos; Possuir notebook próprio; Estar disponível para participação nos dias da competição e ser profissional de qualquer área do conhecimento. A seleção busca por profissionais, tecnólogos, cientistas, designers, empreendedores, artistas, desenvolvedores/ programadores e áreas afins, mas isso não é um critério de exclusão, todos os perfis profissionais são muito bem-vindos.

Além disso, uma das exigências obrigatórias é que todos os participantes estejam vacinados com as duas doses da vacina contra COVID-19.

É imprescindível também, que o interessado em participar tenha espírito de equipe e vontade de mudar o mundo, para colaborar nas respostas de alguns dos desafios deste hackathon que exploram várias possibilidades, desde a criação de jogos, aplicativos para smartphone e computador, vídeos, ferramentas de ensino e muito mais.

O Prefeito Nicson Marreira ressalta a importância da realização do evento pela primeira vez no município e agradece aos envolvidos no projeto: “Este é um evento internacional que irá proporcionar não apenas uma competição incrível e saudável para a nossa população, mas também poderá apresentar soluções viáveis para serem aplicadas a problemas reais do cotidiano de Tefé e do Planeta. Gostaria de parabenizar o Secretário Daniel Sacha da SECTI Tefé e a todos do nosso time do Laboratório Municipal de Robótica que estão trabalhando arduamente para apoiar a realização do evento. Também deixar meu agradecimento especial ao sr. Wellington Marinho diretor da WM Business & Innovation por nos proporcionar esse marco para a nossa cidade, afinal foi pessoalmente que nos apresentou a oportunidade e abraçamos o desafio.”, afirma o prefeito de Tefé.

Wellington Marinho, diretor da WM Business & Innovation ressalta a conquista e oportunidade, bem como o marco para o povo tefeense: “Para mim, é uma realização pessoal poder trazer essa oportunidade via WM B&I para o povo de Tefé. O processo de seleção na NASA é rigoroso e extenso, mas com a confiança e apoio do prefeito Nicson Marreira e secretário Daniel Sacha, bem como do time do Laboratório de Robótica, que estão empenhados no apoio para a realização do evento, conseguimos êxito em trazer o evento para Tefé. Nosso povo do interior merece participar de oportunidades a nível mundial e mostrar suas expertises e capacidades, e isso é apenas o começo”.

Em 2020, em decorrência da pandemia, o desafio da NASA virou 100% virtual, sendo lançada uma edição extraordinária e focada na criação de soluções para o COVID-19 durante o final de semana de 30-31 de maio do ano passado. Esta edição especial contou com a participação de +15.000 pessoas; +150 países; +2.000 equipes e projetos criados.

As inscrições para participar do NASA Space Apps Challenge Tefé estão abertas e podem ser realizadas até o dia 15/09 pelo link a seguir: https://bit.ly/nasaspaceappstefe . Na submissão da inscrição, o inscrito concorda com os termos propostos e assume total responsabilidade da veracidade dos dados cadastrados. Após essa pré-seleção, os selecionados serão informados para os próximos passos do evento, que irá contar com oficinas de preparação, formação de equipes, entrega de kits, premiação e demais instruções da competição.

Para maiores informações, siga a página do evento no Instagram (@nasaspaceapps_tefe).

*Com informações da assessoria