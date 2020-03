Nota de esclarecimento – Instituto Mamirauá

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá informa, por meio desta nota oficial, que é falsa a notícia disseminada em aplicativos de mensagem de que colaboradores do instituto estão infectados pelo coronavírus (Covid-19). Repudiamos qualquer boato falso e informamos que tais alegações, além de graves, são passíveis de medidas judiciais.

Ressaltamos as informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Tefé de que não há casos confirmados de Covid-19 no município de Tefé e afirmamos que até o dia de hoje, 19 de março, não temos nenhum caso confirmado ou mesmo suspeito de colaboradores infectados pelo coronavírus.

Informamos ainda que, em resposta à pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a instituição adotou uma série de medidas que tem como objetivo minimizar os riscos de contágio nas sedes municipais e nas áreas rurais da região.

O Instituto Mamirauá faz parte do Comitê de Crise, Contingência e Enfrentamento do Coronavírus da Prefeitura de Tefé, que reúne entidades como as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica na deliberação de ações preventivas e para execução do Plano Municipal de Contingência caso o município venha a apresentar algum caso confirmado.

O Instituto Mamirauá é uma instituição de pesquisa científica cuja missão, valores e visão reforçam o compromisso da instituição com o bem-estar, saúde e qualidade de vida de seus colaboradores, da população tefeense e das populações ribeirinhas e indígenas da Amazônia.

Assessoria de Comunicação do Instituto Mamirauá