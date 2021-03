Parceria entre Município e Estado amplia número de estudantes no programa ‘Aula em Casa’

A prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (SEMEEC), participou na quarta-feira, (17/3), de uma videoconferência com a coordenadoria de educação estadual no município, onde foi firmado um termo de cooperação técnica para a realização das aulas do ano letivo das escolas estaduais a partir do uso da estrutura tecnológica local do município.

O Termo de Cooperação Técnica para a ampliação do número de estudantes pelo programa “Aula em Casa”. A iniciativa, que é pioneira no país, atenderá aproximadamente 16 mil alunos das rede pública municipal.

A ideia do acordo parte da necessidade de criação de alternativas de ensino aprendizagem remota que apoiam ações pedagógicas, estratégias para alavancar a performance dos alunos.

Desde 2020, a pandemia de Covid-19 impediu o funcionamento físico das escolas para aulas presenciais. A partir deste acordo será possível oferecer aulas televisionadas em veículos parceiros do município, garantindo o ensino aos estudantes em Tefé. Em contrapartida, o Estado fornecerá material pedagógico para a educação municipal como complemento para a produção de “aula em casa”.

A reunião online contou com a presença do prefeito Nicson Marreira de Lima, o secretário municipal de educação, Marcus Lúcio de Souza, a subsecretária, Sônia Maria Pereira Solart, a coordenadora regional de ensino SEDUC em Tefé, professora Zélia Maria Marinho Figueiredo, coordenadora adjunta pedagogica professora e pedagoga Andressa Costa de Lima Moura, gestora da Escola Madre Maria das Mercês Shirley Rocha e o corpo técnico da Semeec Tefé.

“Aula em Casa”

O “Aula em Casa” faz parte de um forte trabalho de prevenção, controle e contenção de riscos por conta da pandemia causada pelo coronavírus. O projeto permite que os alunos da rede pública assistam às aulas em casa por meio de canais de televisão aberta ou por sites e aplicativos, onde podem, ainda, interagir e tirar dúvidas.

O objetivo da prefeitura e do governo estadual é envolver estudantes, professores e familiares em uma grande rede em prol da Educação, dando continuidade ao processo de ensino e aprendizagem com qualidade e, principalmente, segurança.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação