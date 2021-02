Perda total: Incêndio destrói casas em Tefé/Am

Três casas foram destruídas em um incêndio de grandes proporções na noite desta terça-feira (9), na Rua José Luciano Rodrigues Alves, bairro Nossa Senhora de Fátima, conhecido popularmente como Vila Pescoço, no município de Tefé/Am

. Segundo o corpo de bombeiros local, o incêndio teria começado por volta das 21h e, até o momento, não foi informado a causa do incêndio.

As residências ficavam próximas a uma ponte no bairro e duas tiveram perda total. Apesar do susto, não houve feridos, apenas danos materiais. Vídeos e fotos logo foram espalhadas nas redes sociais mostrando a situação no local, com aglomerações da população assustada com o corrido.

Fotos: Redes sociais