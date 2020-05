PMs fazem oração em favor de colega em frente a Hospital de Tefé

Policiais Militares (PMs) de Tefé fizeram vigília de orações, nesta quinta (21/05), em favor do colega cabo PM Clenildo Pinheiro, internado com Covid-19. O ato religioso ocorreu no Hospital Regional de Tefé. O policial se recupera bem e a família sequer aceitou o oferecimento, pelo Governo do Estado, da remoção dele para Manaus.

Os PMs tiveram a companhia de populares e familiares do PM, cujo nome não foi revelado, durante a vigília. A participação no ato de fé foi voluntária e espontânea.

A contaminação de policiais, que precisam continuar nas ruas, está ocorrendo em todos os locais. Em Parintins são oito contaminados.

Segundo do interior

Tefé aparece em segundo lugar, no número de casos confirmados de infectados por coronavírus, no interior do Amazonas. Tem 1.037 habitantes que contraíram o vírus, atrás apenas de Manacapuru, com 1.703.

O Município registrou 45 mortes pela Covid-19, também o segundo maior número do interior, contra 76 do primeiro, Manacapuru.

O Amazonas tem, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Susam) e Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), de quinta (21/05), 25.367 infectados. São 13.050 no interior e 12.317 na capital.

O interior amazonense tem mais casos novos, no registro diário, que a capital, desde o dia 11 de maio. Ocorreram 526 mortes, enquanto outras 1.094 foram na capital.

Os Municípios de Envira e Ipixuna, ambos na calha do rio Juruá, são os remanescentes sem casos oficiais da pandemia.

UCIs no lugar de UTIs

A Susam está equipando o interior com Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs). São menos equipadas que as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), mas atendem aos casos de média gravidade da Covid-19.

O interior do Amazonas não tem UTI, em nenhuma unidade de saúde, em nenhum Município. A única cidade com tomógrafo é São Gabriel da Cachoeira, beneficiada por emenda parlamentar do deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP). O parlamentar perdeu o filho, Pedro Yamaguchi, acidentado numa cachoeira do Município, e resolveu contemplar o hospital do Exército com o equipamento.

