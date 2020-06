Polícia Militar leva o “Saúde Itinerante” ao município de Tefé

Dando continuidade ao projeto “Saúde Itinerante da Polícia Militar”, o comandante-geral, coronel PM Airton Norte, acompanhou as ações de atendimento a policiais militares em Tefé, cidade distante 522 quilômetros de Manaus. Os atendimentos ocorreram na sexta-feira (12/06), na sede do batalhão da PM, no município.

Foram realizadas consultas médicas, medição de glicemia e aferição da pressão arterial em toda a tropa. Além disso, foram realizados testes para detecção de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19).

A equipe de atendimento foi composta por um médico e um enfermeiro da Diretoria de Saúde (DS) da PMAM, responsável por realizar esse tipo de atendimento nas unidades da corporação.

Durante a ação de saúde, foram entregues Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), tais como, máscaras de tecido, máscaras cirúrgicas com filtro, álcool em gel 70% e luvas cirúrgicas. Adicionalmente, a unidade recebeu medicamentos para o tratamento de possíveis casos de Covid-19.

A higienização das viaturas e a sanitização das dependências das unidades também fazem parte da programação da Ação Saúde Itinerante da PMAM. O município de Tefé foi o segundo do interior do Amazonas a receber estes serviços. O primeiro a ser beneficiado com o projeto foi Humaitá.

*Com informações da assessoria