Ponte do Abial desaba durante forte chuva em Tefé; veja vídeo e fotos

A ponte do bairro do Abial, no município de Tefé, desabou durante a forte chuva que atingiu a cidade nesta terça-feira (17). A estrutura que é feita de madeira, liga o bairro ao Centro do município, e auxilia a população da travessia durante o período de seca do rio.

No entanto, na tarde de ontem, a estrutura da ponte foi arrastada pela correnteza do rio durante a chuva na cidade. Não houve registro de feridos, porém a população ficou prejudicada devido ao ocorrido.

Já no período de cheia dos rios, os populares fazem a travessia por meio de embarcações, conhecidas popularmente como ‘catraias’. A ponte do Abial tem sido alvo de promessas por parte dos governantes do município, porém nunca chegou a ser construída por eles.

