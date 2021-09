Povos indígenas ganham prédio para órgãos de assuntos indígenas em Tefé

Após a realização da quarta edição dos Jogos Interculturais Indígenas, a prefeitura de Tefé realizou nesta terça-feira, (21), a entrega de um prédio que acomodará as coordenações de assuntos indígenas no município. O prefeito Nicson Marreira esteve presente na nova sede disponibilizada pelo município, localizada na rua Pedro Coca, Jardim Lara, onde fez a entrega das chaves do local nas mãos do Coordenador Geral da União dos Povos Indígenas do Médio Solimões e Afluentes (UNIPI-MAS), André da Cruz.

O prefeito destacou a importância de dar apoio aos povos indígenas. “Precisamos ter esse olhar de cuidado com os nossos povos indígenas. Nosso interesse é fortalecer as etnias por meio de ações que deem suporte as ações que objetivam justamente proporcionar a garantia de direitos, o incentivo à cultura indígena, e a qualidade de vida desses povos”, destacou o Prefeito Nicson Marreira.

O prédio comportará órgãos como a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Coordenação Geral da (UNIPI-MAS), Associações Indigenistas e demais organizações que lidam com as questões indígenas no município.

“Quero agradecer ao prefeito Nicson Marreira e dizer que a gente dá graças a Deus que encontramos uma administração que se mostra comprometida e que se preocupa com as causas indígenas no município”, pontuou André da Cruz, Coordenador Geral da UNIPI-MAS.

