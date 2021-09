Prefeito de Tefé participa de panfletagem em alusão à Semana Nacional do Transito

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da educação no trânsito, respeito ao próximo e valorização à vida, a Prefeitura de Tefé por meio do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito e Transporte de Tefé (IMTRANS), realizou nesta terça-feira, (21), ação de panfletagem nas principais vias do Município.

Acompanhado pela primeira dama e secretária da SEMASC, Kelly Barbosa, o prefeito Nicson Marreira e representantes do legislativo estiveram presentes durante a panfletagem que ocorreu nas principais ruas de Tefé. “É importante o incentivo à práticas de respeito, precaução e responsabilidade no trânsito, para que as estatísticas alarmantes de acidentes nas estradas possam mudar”, pontuou o prefeito Nicson Marreira.

A iniciativa faz parte de ações referentes ao Dia Nacional do Trânsito que é comemorado em 25 de setembro. A data está inserida na Semana Nacional do Trânsito, que ocorre anualmente entre 18 e 25 de setembro. O principal objetivo desta data é o desenvolvimento da conscientização social sobre os cuidados básicos que todo o motorista e pedestre deve ter no trânsito.

O Dia Nacional do Trânsito foi instituído a partir da criação do Código de Trânsito Brasileiro, em setembro de 1997. A fim de conscientizar os condutores e população em geral. Todos os anos um tema específico é debatido ao longo de toda a Semana do Trânsito.

Fotos: Augusto Souza | SEMCOM