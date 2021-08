Prefeito Nicson Marreira e primeira dama, Kelly Barbosa, participam de lançamento da Ação Itinerante “Mulheres que Transformam”

Nesta quarta-feira (11), a Prefeitura de Tefé, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) e coordenações vinculadas à pasta, com uma parceria da Secretaria Executiva de Política para Mulheres (SEPM) e Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC), realizaram o lançamento da Ação Itinerante “Mulheres que Transformam”, alusiva ao Agosto Lilás, mês de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A programação iniciou no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I), localizado na Rua Emaús, Bairro de Jerusalém, e acontece até sábado (14).

Diversas ações serão realizadas, dentre elas, atendimento psicossocial, massoterapia, auriculoterapia, atendimento jurídico, teste rápido de HIV/Sífilis/Hepatites e distribuição de mudas frutíferas e medicinais, realizada pela Secretaria Municipal de Produção, Abastecimento Rural e Sustentável (SEMPA). Ainda durante a programação haverá rodas de conversas, abordagens informativas, sorteio de prêmios aos participantes, Workshop Maquiagem e Blitz Maria Da Penha (Ação de adesivagem de carros na cidade).

O prefeito Nicson Marreira destacou a importância do evento. “A união de todas as coordenações junto a SEMASC para a construção de um trabalho em conjunto é importante, principalmente, quando se trata de lutas em defesa dos direitos em defesa das mulheres. Parabéns aos organizadores e a todas as mulheres” pontuou o prefeito.

Para a primeira dama e secretária da SEMASC, a Campanha é importante principalmente devido à pandemia. “A campanha intensifica a divulgação sobre a Lei Maria da Penha e promove maior discussão sobre violência doméstica. Infelizmente, sabemos que com o isolamento social e com a permanência das mulheres em casa, ao lado de seus agressores, as situações de violência tendem a aumentar”, explicou a Kelly Barbosa.

*Com informações da assessoria/Fotos: Janderson Cordeiro | SEMCOM