Prefeito Nicson Marreira ouve demandas do IMTRANS/Tefé

Na manhã desta terça-feira, (11), o prefeito Nicson Marreira participou de um café regional na sede do Instituto Municipal de Trânsito (IMTRANS). Na ocasião, o prefeito esteve acompanhado de assessores, parlamentares e também do ex-prefeito de Tefé Jucimar Veloso (Papi). O encontro objetivou ouvir demandas da autarquia no município e apresentar propostas para um plano de ação do governo municipal.

Antes da visita à sede do IMTRANS, o prefeito esteve no Hospital Regional de Tefé (HRT), onde verificou a situação do atendimento e remoção de pacientes com COVID para a capital por meio de Unidade de Terapia Intensiva (UTI AÉREA). Na oportunidade esclareceu que a informação divulgada em redes sociais de que ontem, (10), chegou ao município uma UTI áerea para transportar pacientes de Tefé para Manaus, foi desmentida pelas autoridades de saúde do município.

O translado dos pacientes com COVID é realizado pelo Governo do Estado e faz parte de um cronograma, previamente, anunciado às Secretarias Municipais de Saúde do Amazonas. São três aeronaves que atendem o Estado, e até o momento, a SEMSA não recebeu nenhuma informação sobre este fato. Os pacientes com coronavírus no HRT estão estáveis e permanecem sob os cuidados da equipe de profissionais de saúde da unidade de hospitalar.

Já na sede do IMTRANS, o prefeito Nicson Marreira ouviu as demandas do órgão, visando melhoria das ações da autarquia. “Não estou, hoje aqui, para cobrar, mas para ouvir as necessidades que estes profissionais do trânsito enfrentam. Isso vai permitir que seja elaborado um plano de gestão competente que atenda a todos”, disse o prefeito durante a reunião.

Diversas demandas foram apresentadas ao governo municipal. Aquisição de rádios comunicadores, nova viatura, e a vacinação contra a COVID, para a equipe do IMTRANS estão entre elas.

O prefeito sinalizou que o processo de vacinação aos agentes já está sendo encaminhado pela SEMSA, e que em breve serão imunizados. Sobre os veículos usados para as atividades, Nicson destacou que os novos carros já foram solicitados, e devem chegar ao município dentro de 20 a 30 dias. Os rádios serão comprados em breve, pois fazem parte do pacote de uso emergencial da autarquia.

*Com informações da assessoria/Foto: Augusto Sousa