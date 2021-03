Prefeito Nicson Marreira visita bairros de São Raimundo, Santa Teresa e estradas

O prefeito Nicson Marreira visitou na manhã de sábado (6), trechos do bairro São Raimundo, Santa Teresa, e as estradas da Emade e Agrovila. A visita foi para verificar a situação de pontes de acesso nos bairros, e a situação de tráfego nas duas principais estradas da cidade.

“Estive aqui no Bairro durante a entrega de cartões do Auxílio Estadual, e fui informado que essa ponte de acesso estava numa situação precária. Hoje agendei a visita à estrada da Emade e Agrovila e aproveitei para retornar aqui e fazer uma análise mais detalhada. O nosso secretário de Infraestrutura, Sr. Antero, está comigo e agora sabemos o que precisamos fazer para resolver essa situação”, destacou o prefeito Nicson Marreira.

Muito antiga e há anos entregue ao abandono, a ponte no bairro São Raimundo se tornou um perigo constante para moradores e pessoas que fazem uso da mesma como meio de acesso a outros pontos do bairro.

“A ponte está em péssimas condições. A madeira já está velha. A travessia aqui é um perigo”, destacou o prefeito Nicson complementando que a partir da próxima semana a prefeitura deve iniciar uma reforma emergencial com a troca de madeira e reforço do alicerce, para garantir acessibilidade com mais segurança a usuários e moradores da área.

Em outro ponto já no bairro Santa Teresa, a prefeitura deve iniciar nessa quarta-feira, (10), a construção de uma ponte de acesso de aproximadamente 70 metros. A obra irá garantir acesso seguro aos moradores e usuários do local.

O prefeito e sua comitiva também visitaram e conversaram com alguns moradores e ouviram suas reivindicações e apelos sobre os principais problemas desses bairros.

Em seguida a comitiva do prefeito, composta pelos vereadores Francisco Carioca, Paulo Arara, e o Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras, Antero Miranda Abreu, seguiram para as estradas da Emade e Agrovila. A partir dessa visita técnica será feito o planejamento do serviço de reparo emergencial nas duas estradas que atuam como principais vias de acesso para escoamento agrícola que abastece comércios e feiras na cidade.

Nos próximos dias a prefeitura deve entregar ônibus novos que farão a linha de transporte nas estradas e é importante a recuperação das mesmas para que o transporte seja mais eficiente e seguro.

*Com informações da assessoria/Foto: Augusto Souza