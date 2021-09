Prefeito Nicson Marreira visita Ponte do Bairro de Vila Nova

Na manhã desta sexta-feira, (03/09), o prefeito Nicson Marreira visitou a principal ponte de acesso ao bairro Vila Nova. Devido a forte chuva na madrugada da última quarta-feira, 01/09, a ponte desmoronou, ocasionando danos materiais aos moradores.

“Hoje, estamos aqui para averiguar as reais situações do local. As equipes da Defesa Civil e Infraestrutura já realizaram as primeiras ações de maneira emergencial para que não haja mais danos no local. Já estamos planejando os serviços para reconstrução da parte atingida da ponte, para que os moradores e estudantes não fiquem desassistidos”, disse o prefeito Nicson Marreira.

O prefeito conversou com moradores, e recebeu a sugestão para a construção de uma nova ponte em outro local, visando ofertar mais segurança e comodidade às famílias da região. Além da visita à ponte do Vila Nova, o prefeito vistoriou as condições de abandono em que a gestão anterior deixou a Escola Municipal Bertholetia Excelsa.

“Aqui, estamos vendo as reais condições deixadas pelo governo municipal anterior. Percebemos que esse local recebeu apenas uma maquiagem, visando iludir o povo. Nossa educação merece um olhar especial, e atitudes concretas voltadas em benefício de todos. Em breve estaremos inaugurando um novo prédio onde funcionará a Escola Municipal Bertholetia Excelsa, uma grande conquista para nosso município, sobretudo para os estudantes dessa região”, finalizou o prefeito Nicson Marreira, durante a visita.

